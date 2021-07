Europei, Bonucci: 'Noi stanchi? Domenica zero alibi' (Di venerdì 9 luglio 2021) "Ho avuto la fortuna di vivere molte vigilie così in Champions, all'Europeo, in Confederations. Sono sereno, spero di trasmettere questo ai compagni. Saremo all'altezza della situazione e non vediamo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "Ho avuto la fortuna di vivere molte vigilie così in Champions, all'Europeo, in Confederations. Sono sereno, spero di trasmettere questo ai compagni. Saremo all'altezza della situazione e non vediamo ...

Advertising

SkySport : ? BONUCCI SCAMBIATO PER UN INVASORE ?? Bloccato da una steward: poi si chiarisce tutto ?? Il siparietto ?… - Gazzetta_it : Italia in finale Bonucci: 'La partita più difficile della mia carriera”. #Chiesa: “Dedicata a Spinazzola” #Euro2020 - OptaPaolo : 17 - Leonardo #Bonucci eguaglia Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell'Italia ???? con più presenze agli E… - solopallone : Europei, Bonucci: 'Noi stanchi? Domenica zero alibi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Nazionale, Bonucci: 'Nessun alibi e non siamo stanchi, servirà grande attenzione, l'Inghilterra da sempre tra… -