Eurolega ed EuroCup 2021/22: le date d'inizio (Di venerdì 9 luglio 2021) L' Eca ha stabilito le date d'inizio di Eurolega ed EuroCup 2021/22 che prenderanno il via rispettivamente il 30 settembre e il 20 ottobre con l'introduzione di qualche novità. Scopriamo quali. Eurolega ed EuroCup 2021/22: quali sono le novità? Saranno in tutto 18 le squadre che parteciperanno all'Eurolega, dove per l'Italia ci sarà l'Olimpia Milano, mentre in EuroCup troviamo Virtus Bologna, Reyer Venezia e Aqyila Basket Trento. Due le novità di gioco: l'instant replay sarà utilizzato a fine quarto o nel timeout ...

