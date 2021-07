Covid, in Lombardia 3 morti e 230 nuovi positivi: 7 a Bergamo (Di venerdì 9 luglio 2021) A fronte di 32.953 tamponi effettuati, sono 230 i nuovi positivi (0,6%) in Lombardia: continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). I dati di venerdì 9 luglio: – i tamponi effettuati: 32.953, totale complessivo: 11.863.562 – i nuovi casi positivi: 230 – in terapia intensiva: 35 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 127 (-7) – i decessi totale complessivo: 33.795 (+3) I nuovi casi per provincia: Milano: 89 di cui 46 a Milano città;Bergamo: 7; Brescia: 21; Como: 4; Cremona: 9; Lecco: 0; Lodi: 26; Mantova: 10; Monza e Brianza: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 luglio 2021) A fronte di 32.953 tamponi effettuati, sono 230 i(0,6%) in: continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). I dati di venerdì 9 luglio: – i tamponi effettuati: 32.953, totale complessivo: 11.863.562 – icasi: 230 – in terapia intensiva: 35 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 127 (-7) – i decessi totale complessivo: 33.795 (+3) Icasi per provincia: Milano: 89 di cui 46 a Milano città;: 7; Brescia: 21; Como: 4; Cremona: 9; Lecco: 0; Lodi: 26; Mantova: 10; Monza e Brianza: ...

