Covid | 70 minorenni italiani bloccati a Malta | “Stanchi e spaventati”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Più di 70 ragazzi, tuttiin vacanza a, sonosull’isola in un albergo poiché 21 di loro sono risultati positivi alcon sintomi. “Si tratta di un gruppo di ragazzi più tre persone dell’agenzia che ha organizzato il viaggio e 21 dei ragazzi sono risultati positivi al tampone eseguito dalle autorità sanitarie maltesi – racconta all’Adnkronos Rodrigo Sanchez, avvocato e padre di uno dei ragazzi– .E tutti, positivi e non, sono stati portati in un albergo dove dovranno trascorrere una quarantena di almeno 13 giorni”. ...

Vaccinare o no i? "Il- 19 in età pediatrica non è una problematica sinecura, la prevenzione vaccinale dai 12 anni in su deve essere fatta. Ci sono dati di letteratura sui bambini in età prescolare, ...Circa 70 ragazzi italianiin vacanza a Malta si trovano bloccati sull'isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. A rendere nota la vicenda è l'avvocato Erich Grimaldi, presidente del comitato "...Più di 70 ragazzi italiani, tutti minorenni in vacanza a Malta, sono bloccati sull’isola in un albergo poiché 21 di loro sono risultati positivi al Covid con sintomi. “Si tratta di un gruppo di ragazz ...ASCOLI - Sono partiti, tramite una convenzione Inps ed un'agenzia turistica di Ascoli per una vacanza studio a Malta, ma ora una settantina di ragazzi minorenni sono bloccati ...