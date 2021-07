Calabria dopo il rinnovo: “Non vedo l’ora di ricominciare. Continuerò a lottare per questa maglia” (Di venerdì 9 luglio 2021) Davide Calabria ha rinnovato con il Milan fino al 2025. Il difensore dei rossoneri, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scritto un messaggio dopo il prolungamento di contratto: “Orgoglioso di continuare a fare parte di questa famiglia! Continuerò a lottare per questa maglia nella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di ricominciare. Forza Milan, sempre”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Davideha rinnovato con il Milan fino al 2025. Il difensore dei rossoneri, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scritto un messaggioil prolungamento di contratto: “Orgoglioso di continuare a fare parte difamiglia!pernella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Nondi. Forza Milan, sempre”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide ...

