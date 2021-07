Bassetti ribadisce la necessità di cambiare il ddl Zan (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul ddl Zan la Conferenza episcopale italiana non torna indietro. «Ci auguriamo una riformulazione del testo», ribadisce a Repubblica il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani, tre settimane dopo l’invio della nota verbale del Vaticano all’Italia. «Nessuno e neppure la Santa Sede ha mai messo in discussione la laicità dello Stato», precisa Bassetti. Secondo il cardinale, non si tratta ingerenza indebita. «Lo ha spiegato il cardinale Parolin: il rilievo della Santa Sede si pone sulle possibili interpretazioni del testo, con conseguenze paradossali», spiega. «In assenza di precisazioni, nel normale svolgimento delle ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 luglio 2021) Sul ddl Zan la Conferenza episcopale italiana non torna indietro. «Ci auguriamo una riformulazione del testo»,a Repubblica il cardinale Gualtiero, presidente dei vescovi italiani, tre settimane dopo l’invio della nota verbale del Vaticano all’Italia. «Nessuno e neppure la Santa Sede ha mai messo in discussione la laicità dello Stato», precisa. Secondo il cardinale, non si tratta ingerenza indebita. «Lo ha spiegato il cardinale Parolin: il rilievo della Santa Sede si pone sulle possibili interpretazioni del testo, con conseguenze paradossali», spiega. «In assenza di precisazioni, nel normale svolgimento delle ...

