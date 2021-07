Al Bano e la sorpresa al matrimonio | ma qualcuno non gradisce… – VIDEO

Advertising

infoitcultura : Al Bano canta in chiesa l’Ave Maria: che sorpresa per gli sposi -

Ultime Notizie dalla rete : Bano sorpresa

Periodico Italiano

Alha fatto unaa una coppia di sposi in Puglia, più precisamente ad Andria, dove in chiesa ha cantato l'Ave Maria di Gounod durante il loro matrimonio Un regalo davvero inaspettato e molto ..."Lache non avremmo mai voluto leggere. Ciao Raffaella. Come te nessuna", il commento di ... Un'artista completa e di target internazionale - ha commentato Al- una number one che non c'è ...La bacchettata della curia è arrivata dopo che le immagini della performance del cantante nella cattedrale di Andria sono state diffuse sui social network ...Il Leone di Cellino San Marco ha omaggiato la coppia formata da Alessandra e Michele eseguendo l’Ave Maria di Gounod, che ha lasciato tutti senza parole. Si sono incontrati infatti dopo le nozze in ch ...