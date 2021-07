Usa, ladro in fuga va a sbattere contro l'auto di una 22enne incinta: lei muore, il bambino è salvo (Di giovedì 8 luglio 2021) Un ladro in fuga, il 37enne Javan Ervin , è passato con il rosso ed è andato a sbattere contro l'auto di una 22enne incinta del suo primo figlio, Samantha Russell , la quale stava attraversando un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) Unin, il 37enne Javan Ervin , è passato con il rosso ed è andato al'di unadel suo primo figlio, Samantha Russell , la quale stava attraversando un ...

