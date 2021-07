Turismo in Campania, al via il Frecciarossa da Milano al Cilento (Di giovedì 8 luglio 2021) Turismo in Campania, il settore riparte anche con i trasporti: collegamenti più rapidi con le più belle località della regione Frecciarossa (screen YouTube)Con le riaperture vuole ripartire anche il Turismo estivo in Campania che ha nel Cilento una delle zone più belle e gettonate. La Regione comunica che da domani, venerdì 9 luglio, riparte il servizio dell’alta velocità della Fracciarossa che collega le località cilentane con Milano e ovviamente Napoli. Le fermate avverranno alle stazioni di Agropoli, Pisciotta, Centola-Palinuro e Sapri e il servizio ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 luglio 2021)in, il settore riparte anche con i trasporti: collegamenti più rapidi con le più belle località della regione(screen YouTube)Con le riaperture vuole ripartire anche ilestivo inche ha neluna delle zone più belle e gettonate. La Regione comunica che da domani, venerdì 9 luglio, riparte il servizio dell’alta velocità della Fracciarossa che collega le località cilentane cone ovviamente Napoli. Le fermate avverranno alle stazioni di Agropoli, Pisciotta, Centola-Palinuro e Sapri e il servizio ...

