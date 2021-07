Strasburgo approva la sorveglianza di massa di tutte le email

(Di giovedì 8 luglio 2021) Una deroga ai principi generali. Di fatto uno “strappo” che nega quei principi generali. Regalando un’altra legge a chi sogna un controllo dipiù invasivo, ancora più invasivo. Accade in Europa, che pure fino a ieri era considerata la parte più avanzata del mondo in materia di tutela della privacy. Invece martedì 6 luglio – con una votazione passata un po’ sotto silenzio – il parlamento di Bruxelles ha varato, a stragrande maggioranza, una controversa normativa che permetterà ai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

