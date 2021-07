Sergio Ramos al Psg, visite mediche e autografi (Di giovedì 8 luglio 2021) Sergio Ramos e' a Parigi dove si e' sottoposto alle visite mediche di rito per il Paris Saint Germain. Un saluto e qualche parola con l'allenatore Pochettino, poi la firma del contratto e l'incontro ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021)e' a Parigi dove si e' sottoposto alledi rito per il Paris Saint Germain. Un saluto e qualche parola con l'allenatore Pochettino, poi la firma del contratto e l'incontro ...

Advertising

ESPNFC : Sergio Ramos has arrived at PSG ???? (via @CanalSupporters) - DiMarzio : #Calciomercato | #Ufficiale l'arrivo di Sergio #Ramos al #PSG: ha firmato un biennale - vocketfc : RASMI: Sergio Ramos Sertai PSG - sosoflx : RT @ActuFoot_: Pochettino x Sergio Ramos. ???? ?? @PSG_inside - _julianprieto : Sergio ramos is gonna look so sexy in a PSG jersey -