Sedicenni travolte e uccise a Roma | Pietro Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi Il figlio del noto regista ha concordato la pena in appello Revocati anche i domiciliari

Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, ha concordato con la procura generale di Roma, in relazione alla morte delle studentesse 16enni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 in Corso Francia, una condanna a 5 anni e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale plurimo. La pena è stata formalizzata oggi dalla Corte d'Assise di appello di Roma. Il figlio del noto regista ha concordato la pena in appello. Revocati anche i domiciliari.

