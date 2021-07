Roberta Capua | clamoroso fuori onda sulla Carrà | “L’avete usata”

Advertising

BaritaliaNews : Roberta Capua senza freni su Tiberio Timperi e Maurizio Costanzo … - ReTwitStorm_ita : “Che #Tristezza”. #Morte #Raffaella Carrà, il duro #Sfogo di #Roberta #Capua in diretta - infoitcultura : Roberta Capua, lo sfogo in diretta: “Così è troppo” - infoitcultura : Roberta Capua delusa da chi si è messo in mostra sui social sfruttando la morte di Raffaella Carrà - infoitcultura : Nella odierna puntata di Estate in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Capua

Dopo la morte di Raffaella Carrà quasi tutti i vip hanno postato ricordi, pensieri e frasi per omaggiare una grand artista.a La vita in diretta estate ha detto che qualcuno l'ha fatto più che altro per mettersi in mostra ma, se anche qualcuno lo avrà fatto con questo scopo, certamente la maggior parte lo ha ...Lino Banfi in lacrime a Estate in Diretta: ' Mi ha aiutato in un momento difficile... '. Oggi, l'attore pugliese è stato ospite in collegamento die Gianluca Semprini per ricordare Raffaella Carrà. Il programma di Rai1 infatti ha seguito in diretta il corteo funebre che ha toccato i luoghi simbolo di Roma legati alla carriera dell'...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Oggi e venerdì l’“Estate in diretta” tornerà all’orario consueto su Rai 1. La prima parte andrà in onda dalle ore 15.45 alle 16.30, la seconda dalle ore 16.45 alle 18.4 ...