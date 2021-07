Raffaella Carrà | Maria De Filippi commossa alla camera ardente con Sergio Japino Quando le due amiche pranzarono insieme in tv

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’applauso che ha accompagnato il feretro diall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma è sembrato infinito, come l’amore del pubblico per lei. Mentre “E salutala per me” risuonava, alcuni occhi sono apparsi lucidi, soprattutto quelli di, a bordo del carro funebre accanto all’autista. Con lui, dporta laterale della protomoteca del Campidoglio, è entrataDe, lei e. È stato chiarole abbiamo vistein “A raccontare comincia tu“, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’omaggio della Nazionale a Raffaella Carrà nel riscaldamento di #ItaliaSpagna #Azzurri… - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - GiuseppeBrandon : Il pensiero di Vladmir Luxuria Una bandiera arcobaleno sul feretro di Raffaella Carrà, l’ultimo saluto di Vladimir… - CalifanoRosy : RT @chetempochefa: “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io mi rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

ROMA. Ieri un lungo applauso in tutte le tappe e al passaggio per strada, ma anche un'ondata di emozione, hanno accompagnato il corteo funebre periniziato poco prima delle 16 dalla sua abitazione nel quartiere Vigna Clara a Roma Nord, scandito dai luoghi simbolo della sua storia in Rai, l'auditorium del Foro Italico, gli studi ...Gianni Boncompagni ehanno vissuto 11 anni d'amore. L'autore televisivo e la showgirl si sono conosciuti nel 1968, in piazza di Spagna a Roma, in occasione di una particolare intervista: " Lui disse: "...