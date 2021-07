Omofobia | Zan | ' meglio nessuna legge che una legge discriminatoria'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La Lega sta proponendo una mediazione sulla pelle della gente e questo per noi è inaccettabile. Io l'ho sempre detto,che una". Lo afferma Alessandro Zan, in un'intervista a 'ilcaffeonline'.

fattoquotidiano : Come ogni giallo che si rispetti, dietro alla storia, e forse al delitto, della legge contro l’omofobia ci sono anc… - Corriere : Quanto pesa la presa di posizione dei Ferragnez sul ddl Zan? - Avvenire_Nei : Il senatore Taricco (Pd): 'Legge Zan da modificare, alzare muri è un errore' - OvileItalia : RT @globalistIT: - SaCe86 : Ferragni, Fedez, Renzi e il ddl Zan: quanto ha pesato, davvero, la presa di posizione social dei Ferragnez? -

Una legge contro l'ci vuole, acceleriamo, ma se alcune piccole modifiche sono necessarie, ... che si è sempre espressa a favore del ddl. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 /mese ...... "Tutti dobbiamo dire siamo contro l'ma non per questo la legge deve essere scritta come vuole il signor, che io conoscono bene, e che con i suoi amici omosessuali fa affari". Non ...Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La Lega sta proponendo una mediazione sulla pelle della gente e questo per noi è inaccettabile. Io l'ho sempre detto, ...Fabrizio Corona si è scagliato molto duramente contro tutti gli influencer che stanno promuovendo e appoggiando il Ddl Zan. Ecco il suo messaggio.