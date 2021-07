“Olimpiadi, Sterling pronto per i tuffi”: che frecciata dalla Spagna (Di giovedì 8 luglio 2021) Sterling, attaccante dell’Inghilterra, è ormai sommerso da critiche e prese in giro per il rigore procurato ai supplementari contro la Danimarca. dalla Spagna: tuffi da Olimpiadi I ‘cugini’ spagnoli si sono già espressi: in finale tiferanno Italia. Il primo ad esprimere la sua simpatia per la squadra di Roberto Mancini è stato Luis Enrique che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021), attaccante dell’Inghilterra, è ormai sommerso da critiche e prese in giro per il rigore procurato ai supplementari contro la Danimarca.daI ‘cugini’ spagnoli si sono già espressi: in finale tiferanno Italia. Il primo ad esprimere la sua simpatia per la squadra di Roberto Mancini è stato Luis Enrique che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

