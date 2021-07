Nuovo protocollo Figc: screening totale, tampone facoltativo per vaccinati e guariti (Di giovedì 8 luglio 2021) Cambia il protocollo anti-Covid della Figc in vista della prossima stagione. Lo ha comunicato la Federazione, che ha pubblicato il documento sul proprio sito ufficiale. Le misure preventive e le indicazioni di carattere organizzativo del documento potranno essere applicate con flessibilità a seconda della categoria di riferimento, fermi restando invece i requisiti medici e le disposizioni igieniche che si intendono vincolanti nei contenuti rappresentati. Innanzitutto, già dall’inizio della nuova stagione sportiva, verrà ottemperato un tracciamento totale di tutti gli atleti (Gruppo 1, anche detto Gruppo-Squadra) e degli arbitri (Gruppo 2) ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Cambia ilanti-Covid dellain vista della prossima stagione. Lo ha comunicato la Federazione, che ha pubblicato il documento sul proprio sito ufficiale. Le misure preventive e le indicazioni di carattere organizzativo del documento potranno essere applicate con flessibilità a seconda della categoria di riferimento, fermi restando invece i requisiti medici e le disposizioni igieniche che si intendono vincolanti nei contenuti rappresentati. Innanzitutto, già dall’inizio della nuova stagione sportiva, verrà ottemperato un tracciamentodi tutti gli atleti (Gruppo 1, anche detto Gruppo-Squadra) e degli arbitri (Gruppo 2) ...

Advertising

DiMarzio : Presentato il nuovo protocollo per la prossima stagione: tutte le info sui requisiti medici e igienico-sanitari e s… - Mariusmaior1 : RT @mirkonicolino: La #Figc ha pubblicato il nuovo protocollo #Covid per il campionato di #SerieA 2021-2022 e valido per 19 squadre. Si att… - DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: La #Figc ha pubblicato il nuovo protocollo #Covid per il campionato di #SerieA 2021-2022 e valido per 19 squadre. Si att… - letydark855846 : RT @mirkonicolino: La #Figc ha pubblicato il nuovo protocollo #Covid per il campionato di #SerieA 2021-2022 e valido per 19 squadre. Si att… - napolista : Nessuna novità significativa al momento sul ritorno dei tifosi allo stadio: resta il limite di 1.000 persone o del… -