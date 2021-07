Milano Finanza | nuovo ricorso Sky all’Antitrust contro Tim | «fa pubblicità ingannevole»

(Di giovedì 8 luglio 2021) A fine giugno, Sky aveva sollecitato l’intervento dell’AntitrustTim. Aveva addotto come motivazione l’illegittimità dell’accordo con Dazn per la trasmissione delle partite di Serie A nel triennio 2021-24. Oggiscrive che la pay tv satellitare ha intenzione di depositare un. “Secondo quanto appreso da più fonti di mercato da MF-, la pay tv satellitare è intenzionata a depositare in queste ore unall’authority di mercato che fa perno sulle modalità di comunicazione, in tutte le ...

Advertising

napolista : Il focus dell’esposto è legato al pacchetto proposto da Tim ai nuovi clienti a prezzi concorrenziali a cui aderire… - info_lavoro : #Milano #Banche #Finanza #Assicurazioni BACK OFFICE BANCARIO AREA TRASFERIMENTI - bc_emergenza : RT @RaiNews: Roberto Sommella, direttore di 'Milano Finanza', Flavia Giacobbe, ' - RaiNews : Roberto Sommella, direttore di 'Milano Finanza', Flavia Giacobbe, ' - RosannaMarani : CinqueW News: Traffico illecito di rifiuti, 5 arresti dalla Guar... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Finanza

Milano Finanza

...attività di controllo e la sinergia operativa tra Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via ...Il finanziare Fabio Calì, è inoltre attivo da anni con alcune holding nei settori immobiliari e dei servizi a Roma e. Ma Fabio Calì non è soltanto un uomo dellaitaliana, ma anche un ...Seduta negativa per le borse europee, condizionate anche dal peggioramento di Wall Street dopo una partenza contrastata. A Piazza Affari il Ftse Mib archivia gli scambi in calo dello 0,8% a 25.227 ...(VicenzaToday) Da questa mattina oltre 200 finanzieri sono al lavoro nelle province di Salerno, Napoli, Potenza, Roma, Chieti, L'Aquila, Mantova e Milano. Contestati ... Comando provinciale della ...