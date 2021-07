Le toghe rosse alla riconquista dell’autonomia, ma senza sconti (Di giovedì 8 luglio 2021) «Affrontare la bufera, senza sottrarsi alla critica e all’autocritica». Magistratura democratica, che apre oggi a Firenze il suo ventitreesimo congresso, non mette la testa sotto la sabbia: la questione morale fra le toghe italiane c’è, e non si può semplicemente aspettare che «passi la nuttata». La segretaria generale Mariarosaria Guglielmi, nella relazione introduttiva già resa nota nei giorni scorsi, lo riconosce apertamente: il caso Palamara ha svelato degenerazioni pericolose come la nascita di potentati interni alla corporazione e «zone d’ombra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 luglio 2021) «Affrontare la bufera,sottrarsicritica e all’autocritica». Magistratura democratica, che apre oggi a Firenze il suo ventitreesimo congresso, non mette la testa sotto la sabbia: la questione morale fra leitaliane c’è, e non si può semplicemente aspettare che «passi la nuttata». La segretaria generale Mariarosaria Guglielmi, nella relazione introduttiva già resa nota nei giorni scorsi, lo riconosce apertamente: il caso Palamara ha svelato degenerazioni pericolose come la nascita di potentati internicorporazione e «zone d’ombra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

