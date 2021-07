Juventus, primo colpo in arrivo: c’è la firma del giovane classe 2003 (Di giovedì 8 luglio 2021) Juventus – Cherubini non ha ancora messo a segno un colpo per Max Allegri. Ma il primo colpo della stagione sembra essere arrivato, si tratta di un giovane calciatore. colpo della Juventus per l’Under23. Un nuovo acquisto quindi per la squadra che anche l’anno prossimo disputerà il campionato di Serie C e che punta, almeno, a giocarsi anche l’anno prossimo i playoff così come successo nella stagione appena andata in archivio. Juventus, nuovo colpo per l’Under23 Secondo una notizia esclusiva di Transfermarkt.com, ci sarebbe già stata la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 luglio 2021)– Cherubini non ha ancora messo a segno unper Max Allegri. Ma ildella stagione sembra essere arrivato, si tratta di uncalciatore.dellaper l’Under23. Un nuovo acquisto quindi per la squadra che anche l’anno prossimo disputerà il campionato di Serie C e che punta, almeno, a giocarsi anche l’anno prossimo i playoff così come successo nella stagione appena andata in archivio., nuovoper l’Under23 Secondo una notizia esclusiva di Transfermarkt.com, ci sarebbe già stata la ...

