Interspac | anche Amadeus | Materazzi e Francesco Facchinetti aderiscono al progetto

"Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d'amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore". Così Marco Materazzi interviene su Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni assieme a quella di Amadeus e di Francesco Facchinetti. L'iniziativa del Professor Cottarelli procede egregiamente: nei primi giorni sono stati compilati 55 mila questionari, che permetteranno di raccogliere l'opinione dei tifosi e ...

