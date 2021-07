Incidente in via Cassia Nuova, l’autista del furgone era drogato ed ubriaco: muore ristoratore (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA- Si chiama Edoardo la vittima del terribile Incidente avvenuto ieri su Via Cassia Nuova. Il sinistro è avvenuto ieri poco dopo le 19.30 lungo Via Cassia Nuova, in prossimità del civico 148, zona tomba di Nerone. Edoardo aveva 36 anni ed era un giovane imprenditore di origini torinesi che si era trasferito a Roma per studiare magistratura, approfondendo poi le proprie passioni quali l’enogastronomia. Leggi anche: Roma. Travolge e uccide un 28enne, poi scappa: si consegna il pirata della strada, è un agente della Polizia Penitenziaria Nel frontale in cui Edoardo ha perso la vita è rimasta ferita anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA- Si chiama Edoardo la vittima del terribileavvenuto ieri su Via. Il sinistro è avvenuto ieri poco dopo le 19.30 lungo Via, in prossimità del civico 148, zona tomba di Nerone. Edoardo aveva 36 anni ed era un giovane imprenditore di origini torinesi che si era trasferito a Roma per studiare magistratura, approfondendo poi le proprie passioni quali l’enogastronomia. Leggi anche: Roma. Travolge e uccide un 28enne, poi scappa: si consegna il pirata della strada, è un agente della Polizia Penitenziaria Nel frontale in cui Edoardo ha perso la vita è rimasta ferita anche ...

