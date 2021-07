In caduta libera Teamviewer dopo aumento fatturato inferiore alle attese (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Ribasso scomposto per Teamviewer, che esibisce una perdita secca del 13,56% sui valori precedenti, portandosi a 27,92. La società tedesca, il cui software per il controllo remoto del PC ha sperimentato un boom durante la pandemia, ha comunicato risultati deludenti per il secondo trimestre del 2021. Nel trimestre terminato il 30 giugno, Teamviewer prevede un fatturato di circa 121,6 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma al di sotto delle sue stesse proiezioni di almeno il 20% di crescita. L’EBITDA rettificato ammonta a circa 56,6 milioni di euro, con un margine EBITDA ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 13,56% sui valori precedenti, portandosi a 27,92. La società tedesca, il cui software per il controllo remoto del PC ha sperimentato un boom durante la pandemia, ha comunicato risultati deludenti per il secondo trimestre del 2021. Nel trimestre terminato il 30 giugno,prevede undi circa 121,6 milioni di euro, indel 15% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma al di sotto delle sue stesse proiezioni di almeno il 20% di crescita. L’EBITDA rettificato ammonta a circa 56,6 milioni di euro, con un margine EBITDA ...

Advertising

aspettaaspetta : RT @Stocca64: #Sardone: 'Che disastro i #sindaci di #Pd e #5Stelle in caduta libera nel sondaggio di gradimento pubblicato dal #Sole24Ore.… - Logan_MF93 : @epiclove_ È in caduta libera proprio ?? - LaLestofante : @AndreaM_Zerbini Gli sono rimaste poche chance. É in caduta libera da un bel po'. Dispiace per lui. - FornaleJuri : @EeOba @frandepa1982 @ZZiliani Visto e rivisto moltissime volte bisogna cercare con il microscopio l’esatto attimo… - Stocca64 : #Sardone: 'Che disastro i #sindaci di #Pd e #5Stelle in caduta libera nel sondaggio di gradimento pubblicato dal… -