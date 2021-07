I 18enni potranno votare per il Senato. Via libera definitivo dell’Aula di Palazzo Madama alla riforma costituzionale. Entrerà in vigore tra tre mesi (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Aula di Palazzo Madama ha definitivamente approvato la proposta di legge di riforma costituzionale che, modificando l’articolo 58 della Costituzione, abbassa da 25 a 18 anni l’età minima degli elettori del Senato. Il provvedimento ha ottenuto in seconda deliberazione del Senato, e quindi al termine di quattro passaggi parlamentari, 178 voti favorevoli e 15 contrari (30 gli astenuti). La legge andrà in vigore tra tre mesi, al termine del periodo in cui potrebbe essere richiesto un referendum confermativo (il testo non ha ottenuto in tutte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Aula diha definitivamente approvato la proposta di legge diche, modificando l’articolo 58 della Costituzione, abbassa da 25 a 18 anni l’età minima degli elettori del. Il provvedimento ha ottenuto in seconda dezione del, e quindi al termine di quattro passaggi parlamentari, 178 voti favorevoli e 15 contrari (30 gli astenuti). La legge andrà intra tre, al termine del periodo in cui potrebbe essere richiesto un referendum confermativo (il testo non ha ottenuto in tutte ...

