Haiti | il presidente Moise ucciso da un commando | grave la moglie

(Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – IldiJovenelè stato assassinato all’alba da uncomposto – secondo il governoano – da killer stranieri. Il gruppo armato ha fatto irruzione all’interno della villa del capo di stato. Feritamente la, Martine, che si trova in gravi condizioni in un ospedale di Port-au-Prince. Secondo le prime informazioni, anche Martineera rimasta uccisa, ma l’ambasciatore dia Santo Domingo, Smith Augustin, ha poi smentito. Intanto i confini del Paese ...

La polizia di Haiti ha ucciso quattro 'mercenari' e ne ha arrestati altri due, ritenuti responsabili dell'agguato costato la vita all'ex presidente Jovenel Moise. Tuttavia ha precisato di non aver identificato i ..." I presunti assassini del presidente Jovenel Moise sono stati intercettati dalla polizia nazionale poco prima delle 6 di questa sera". Ad annunciarlo su Twitter il segretario di Stato alla ..."Tutti sono rimasti attoniti dopo l'omicidio di Moise. La gente è sconvolta e chiusa in casa. Cosa sta succedendo ad Haiti? Siamo tutti in attesa". A parlare è Maddalena Boschetti, missionaria fidei d ...