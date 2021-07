Google, nuova indagine antitrust: abuso di posizione dominante (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Una nuova indagine dell’antitrust travolge Google dopo che i procuratori generali di 36 Stati USA e del District of Columbia hanno avviato una causa contro il gigante Mountain View per abuso di posizione dominante. Sotto accusa le commissioni richieste a chi sviluppa app per il sistema operativo Android e le distribuisce attraverso lo store di applicazioni Google Play. Intanto il titolo Alphabet holding che controlla Google che presenta una flessione dell’1,48% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Unadell’travolgedopo che i procuratori generali di 36 Stati USA e del District of Columbia hanno avviato una causa contro il gigante Mountain View per abuso di. Sotto accusa le commissioni richieste a chi sviluppa app per il sistema operativo Android e le distribuisce attraverso lo store di applicazioniPlay. Intanto il titolo Alphabet holding che controllache presenta una flessione dell’1,48% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Next Digital Publishing produce la serie di podcast "Pietra Fusa" per Italcementi ' Pietra Fusa ' è una nuova serie di podcast della durata di circa 10 minuti ciascuno, curata e realizzata da Next Digital ... Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcasts, Anchor e Tune In. ...

Google Meet, arrivano filtri, effetti e maschere con realtà aumentata Su Google Meet per iOS e Android sono in arrivo nuovi filtri video, effetti e maschere di realtà aumentata da poter utilizzare durante le chiamate. Per attivarle, basterà cliccare sull'apposito tasto ...

