Gismondo | Nuove chiusure irragionevoli Virus circola senza danni

(Di giovedì 8 luglio 2021) "E' assolutamente impossibile fare oggi delle previsioni su quello che accadrà dopo l'estate. Primo perché non sappiamo come si comporterà il, secondo perché non conosciamo quali saranno le decisioni politiche". Maria Rita, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bio emergenze dell'ospedale Sacco di Milano, parla... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gismondo Nuove

Affaritaliani.it

...Maria Rita, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bio emergenze dell'ospedale Sacco di Milano, parla con Affaritaliani.it delle ipotesi di...- - > Leggi Anche Coronavirus, Draghi: 'Lontani dalla fine, rischi dallevarianti' - - > ... Certo - precisa- siamo vaccinati e questo non dovrebbe accadere però cerchiamo di non ...Le voci dal mondo dell’istruzione: “L’immunità dei prof non è l’unico problema. Quelli non coperti sono solo il ...Intervista a Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bio emergenze dell'ospedale Sacco di Milano ...