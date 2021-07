Fischi e laser sul portiere danese al momento del rigore: procedimento Uefa contro Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Uefa ha avviato un procedimento nei confronti dell’Inghilterra dopo la semifinale degli Europei di ieri sera a Wembley per l’uso di un puntatore laser da parte di un tifoso diretto al portiere danese Kasper Schmeichel. Il fatto è avvenuto in occasione del rigore nei supplementari per gli inglesi tirato da Kane e ribattuto dall’estremo difensore danese prima che l’attaccante ribadisse in rete segnando il gol del definitivo 2-1. Al vaglio anche i Fischi durante l’inno danese e l’accensione di fuochi d’artificio allo stadio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ha avviato unnei confronti dell’dopo la semifinale degli Europei di ieri sera a Wembley per l’uso di un puntatoreda parte di un tifoso diretto alKasper Schmeichel. Il fatto è avvenuto in occasione delnei supplementari per gli inglesi tirato da Kane e ribattuto dall’estremo difensoreprima che l’attaccante ribadisse in rete segnando il gol del definitivo 2-1. Al vaglio anche idurante l’innoe l’accensione di fuochi d’artificio allo stadio ...

Advertising

HuffPostItalia : Fischi e laser sul portiere danese al momento del rigore: procedimento Uefa contro Inghilterra - RaiSport : ?? Laser a #Wembley, l'#Uefa apre un procedimento contro l'#Inghilterra Al vaglio anche i fischi durante l'inno dan… - sabiwabi_ : RT @shaadidanda: La lista delle merdate aumenta: fischi all'inno danese due palloni in campo tuffo di Sterling laser in faccia al portiere… - strivgimibieber : RT @shaadidanda: La lista delle merdate aumenta: fischi all'inno danese due palloni in campo tuffo di Sterling laser in faccia al portiere… - Mel65706795 : RT @shaadidanda: La lista delle merdate aumenta: fischi all'inno danese due palloni in campo tuffo di Sterling laser in faccia al portiere… -