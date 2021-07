Euro 2020, l’Inghilterra e il rigore della discordia. Verratti: «Penalty generoso, ma non abbiamo paura dell’arbitraggio» (Di giovedì 8 luglio 2021) «Ieri abbiamo visto tutti insieme la partita (Inghilterra-Danimarca, ndr) e se io fossi stato l’arbitro non avrei fischiato il rigore. Penso sia stato un Penalty generoso, ma sono cose che fanno parte del calcio e possono succedere. Quanto a Sterling, è un giocatore fantastico». Marco Verratti è intervenuto durante la conferenza stampa da Coverciano, sull’episodio che ha deciso la semifinale di ieri a Wembley. Il numero 6 si dice entusiasta di come gli Azzurri hanno affrontato Euro2020, spiegando che «negli ultimi anni c’era mancata un po’ di credibilità e ora siamo ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) «Ierivisto tutti insieme la partita (Inghilterra-Danimarca, ndr) e se io fossi stato l’arbitro non avrei fischiato il. Penso sia stato un, ma sono cose che fanno parte del calcio e possono succedere. Quanto a Sterling, è un giocatore fantastico». Marcoè intervenuto durante la conferenza stampa da Coverciano, sull’episodio che ha deciso la semifinale di ieri a Wembley. Il numero 6 si dice entusiasta di come gli Azzurri hanno affrontato, spiegando che «negli ultimi anni c’era mancata un po’ di credibilità e ora siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Euro 2020, Verratti stuzzica gli inglesi: 'Fossi stato l'arbitro non avrei fischiato' La finale di Euro 2020 sarà tra Italia e Inghilterra . Domenica 11 luglio a Wembley , Londra, gli Azzurri del Ct Roberto Mancini si giocheranno l'europeo contro i padroni di casa dell'Inghilterra e il clima ...

Federico Chiesa, il calcio nel destino: a un anno già 'giocava' a pallone con papà Enrico Il piccolo Federico Chiesa calciava il pallone con una certa sicurezza fin da piccolo. In questo documento inedito l'attaccante azzurro, autore del gol alla Spagna durante la semifinale di Euro 2020, gioca a pallone col padre Enrico - che ai tempi giocava al Parma - quando aveva appena un anno e due mesi. Le immagini dall'archivio Sky Sport tratto dalla rubrica 'Le signore del ...

Italia, Verratti verso la finale di Euro 2020: “Non temiamo l’arbitraggio” - Sportmediaset Sport Mediaset PAC 2000A Conad, nominato il nuovo Cda All’interno del sistema Conad, PAC 2000A ha sottoscritto nel 2020 accordi con 2.261 imprese del territorio, tra merci e servizi, per un importo di oltre 1 miliardo di euro. I soli fornitori locali di ...

L'Inghilterra si affida al 'fattore Wembley' per la finale di EURO 2020 Solo due volte una nazione ha vinto l'EURO in casa: la Spagna nel 1964 e la Francia nel 1984. Ma questa è l'Inghilterra di Southgate, una nuova Inghilterra, con una nuova storia da scrivere.

