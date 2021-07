Covid | le notizie di oggi Figliuolo chiede a Regioni di accelerare su scuola LIVE

(Di giovedì 8 luglio 2021) Corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali: è l'indicazione alledel Commissario straordinario per l’emergenza. L'ultimo bollettino del ministero della Salute registra 1.010 nuovi casi di contagio. Sul tema discoteche Matteo Salvini insiste e annuncia che nel Cdm dila Lega insisterà per le riaperture

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale p… - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - Agenzia_Ansa : La pandemia di Covid-19 ha ucciso più di quattro milioni di persone nel mondo secondo i dati ufficiali. Lo ha annun… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #COVID: è #CONFERMATO! #Due #ALIMENTI #SALUTARI abbattono il #RISCHIO di #AMMALARSI di #CORONAVIRUS. I #Dettagli https://t.c… - OBonomi : RT @byoblu: In Gran Bretagna si allentano le restrizioni anti-Covid ma aumentano i contagi…tra i vaccinati. Questa ed altre notizie nel Tg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

'Sono arrivate a distanza di pochi minuti duemolto importanti per il proseguimento del ... L'ha scritto il commissario, Francesco Paolo Figliuolo in una lettera alle Regioni in vista ...'Io consentirei l'accesso solo con il pass - ha spiegato in un'intervista all'agenzia Dire - cioè si entra allo stadio con vaccinazione fatta, tampone negativo o se si è guariti dal'. L'...Orbán può governare per decreto senza passare dall’Aula, bloccare le elezioni e sospendere leggi già in vigore. Il tutto a tempo indeterminato. La legge prevede fino a 8 anni di carcere per chi non ri ...La variante Delta, sbarcata prima in Gran Bretagna, sta ora spaventando l'Europa intera. E il rischio di una nuova ondata inizia a farsi sentire forte e chiaro, vista la maggiore virulenza di questa m ...