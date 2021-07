Covid: 1.394 nuovi contagi in Italia e 13 decessi, il tasso di positività sale allo 0,8% (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Risale la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 1.394, dato più alto dal 12 giugno scorso, contro i 1.010 casi di ieri. Con 174.852 tamponi, 3 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale allo 0,8% (dallo 0,6%). I decessi sono 13 (ieri 14), per un totale di 127.731 vittime dall'inizio dell'epidemia. Stabili le terapie intensive (ieri -7), che rimangono a 180 totali con 8 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità (come ieri) e sono 1.197 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Rila curva epidemica in. Icasi oggi sono 1.394, dato più alto dal 12 giugno scorso, contro i 1.010 casi di ieri. Con 174.852 tamponi, 3 mila meno di ieri, tanto che ildi0,8% (d0,6%). Isono 13 (ieri 14), per un totale di 127.731 vittime dall'inizio dell'epidemia. Stabili le terapie intensive (ieri -7), che rimangono a 180 totali con 8 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità (come ieri) e sono 1.197 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino ...

