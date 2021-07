Ciclismo: Politt vince la 12tappa del Tour, Pogacar resta in giallo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il tedesco taglia da solo il traguardo dopo una lunga fuga NIMES (FRANCIA) - Nils Politt conquista la dodicesima tappa del Tour de France 2021, la Saint - Paul - Trois - Chateaux - Nimes di 159.4 km, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Il tedesco taglia da solo il traguardo dopo una lunga fuga NIMES (FRANCIA) - Nilsconquista la dodicesima tappa delde France 2021, la Saint - Paul - Trois - Chateaux - Nimes di 159.4 km, ...

