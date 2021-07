Ciclismo | Lorenzo Fortunato | “Mia crescita più lenta rispetto a Pogacar Ho un buon recupero E la cronometro…”

(Di giovedì 8 luglio 2021)è uno dei nomi nuovi delitaliano. Il bolognese ha infatti vinto il tappone dello Zoncolan all’ultimo Giro d’Italia, rendendosi protagonista di una bella fuga da lontano e di un’ottima salita su quella che vinse considerata la salita più dura d’Europa. Il 25enne ha poi conquistato la classifica generale alla Adriatica Ionica e sembra avere davanti a sé un futuro radioso. L’alfiere della Eolo-Kometa si è raccontato in un’intervista concessa a Bike2u, trasmissione realizzata da Sport2u in collaborazione con OA Sport: “Io ho iniziato da giovanissimo con mio papà, divertendomi e basta, senza fare le gare e solo per ...

Lorenzo_TON71 : #eurosportciclismo Verissimo MAGRO in questo momento stiamo vivendo un ciclismo bello, imprevedibile e secondo la m… - Lorenzo_TON71 : #EurosportCICLISMO Questi campioncini hanno dato vita ad un nuovo ciclismo dove le certezze e le previsioni si vann… - Lorenzo_TON71 : #EurosportCICLISMO #TDF21 A domani per un'altra avventura, e scorpacciata di buon ciclismo e buoni consigli del mio…

... Gennaro Di Mauro Riserve: Vincenzo Abbagnale, Luca Chiumento, Clara GuerraMOUNTAIN BIKE ...Simone Sabbioni (Esercito / Vis Sauro) Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto)Zazzeri ...... ndr), il, il tennis e il tiro a segno, mentre gli altri cinque toscani che hanno già ... Al Centro Piscine Mugello di Borgo San, il torneo di pallanuoto delle Olimpiadi Metropolitane ha ...Nuove opere pubbliche a Pasian di Prato, con un doppio taglio del nastro: l’inaugurazione della pista ciclopedonale che collega via della Chiesa e via dell’Asilo il parcheggio di via di Sotto. «Per qu ...E’ una crescita continua, a livello di prestazioni e risultati, quella che sta caratterizzando l’ascesa del 15enne Lorenzo Cipriani nel mondo del ciclismo. Prestazioni sempre più di livello quelle inc ...