Calciomercato Spal, closing vicino con Tacopina (Di giovedì 8 luglio 2021) FERRARA - La Spal ha nuove ambizioni ed entro agosto avrà una nuova proprietà. Nel tardo pomeriggio del 7 luglio è stato ufficializzato l'accordo, siglato allo stadio "Paolo Mazza", fra Joe Tacopina e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) FERRARA - Laha nuove ambizioni ed entro agosto avrà una nuova proprietà. Nel tardo pomeriggio del 7 luglio è stato ufficializzato l'accordo, siglato allo stadio "Paolo Mazza", fra Joee ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Spal, closing vicino con Tacopina: L'avvocato statunitense è arrivato ad un accordo con Colombarini e… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Ritiri estivi /2 #Spal: 24 convocati Assenti gli svincolati Tomovic, Gomis, Paloschi e… - Daniele20052013 : Spal, UFFICIALE: accordo con Tacopina per la firma del contratto preliminare - infoitsport : Calciomercato Serie B, cessione Spal: oggi Tacopina a Ferrara per firmare l'accordo preliminare. Arriva l'ok per la… - Cucciolina96251 : RT @LucaBendoni: #calciomercato #seriec: la #Pergolettese chiude Mariano #Arini, centrocampista classe 1987 ex #Avellino, #Spal e #Cremones… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spal Calciomercato Spal, closing vicino con Tacopina Ecco la nota del club: "La società Spal srl comunica che, a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l'attuale proprietà e il gruppo guidato dall'avvocato Tacopina , è stato trovato un ...

Calciomercato Inter/ Il ballo degli esterni, da Dumfries a Emerson Palmieri CALCIOMERCATO INTER: SEBASTIANO ESPOSITO AL BASILEA Sempre per quanto riguarda il calciomercato ... L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una stagione in Serie B divisa tra Spal e Venezia, ...

Calciomercato Spal, closing vicino con Tacopina Corriere dello Sport Calciomercato Sassuolo: il Genoa è sulle tracce di Leonardo Sernicola Il Genoa è sulle tracce di Leonardo Sernicola, esterno mancino del Sassuolo di classe 1997. Con 29 presenze in serie B e 5 in Coppa Italia, è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione della Spal ...

Torino-Messias, frenata col Crotone: la Fiorentina può approfittarn Si è registrata una frenata da parte del Toro nella trattativa per Messias, il Crotone vuole venderlo il prima possibile ...

Ecco la nota del club: "La societàsrl comunica che, a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l'attuale proprietà e il gruppo guidato dall'avvocato Tacopina , è stato trovato un ...INTER: SEBASTIANO ESPOSITO AL BASILEA Sempre per quanto riguarda il... L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una stagione in Serie B divisa trae Venezia, ...Il Genoa è sulle tracce di Leonardo Sernicola, esterno mancino del Sassuolo di classe 1997. Con 29 presenze in serie B e 5 in Coppa Italia, è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione della Spal ...Si è registrata una frenata da parte del Toro nella trattativa per Messias, il Crotone vuole venderlo il prima possibile ...