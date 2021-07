Bomba di caldo: cosa ci aspetta adesso (Di giovedì 8 luglio 2021) Nuova ondata di calore sull'Italia con 42 gradi in Puglia e fino a 40 in Sicilia. Piccolo break nel week-end ma altro caldo in arrivo tra domenica e martedì prima di un brusco stop all'estate con forte maltempo al Centro-Nord Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Nuova ondata di calore sull'Italia con 42 gradi in Puglia e fino a 40 in Sicilia. Piccolo break nel week-end ma altroin arrivo tra domenica e martedì prima di un brusco stop all'estate con forte maltempo al Centro-Nord

Marigliano, salta il telo sui veleni Dopo 26 anni salute a rischio ... gli abitanti dei comuni di Marigliano e Mariglianell a sono ancora costretti a vivere su una bomba ecologica, respirando miasmi e olezzi che col caldo dell'estate diventano ancora più insopportabili.

Marigliano, salta il telo sui veleni Dopo 26 anni salute a rischio Dopo 26 anni dall'incendio che distrusse la fabbrica di produzione di fitofarmaci, gli abitanti dei comuni di Marigliano e Mariglianella sono ancora costretti a vivere su una bomba ecologica, ...

