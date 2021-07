Berrettini-Hurkacz, semifinale Wimbledon: quote per le scommesse. L’Italiano favorito, ma Djokovic… (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon 2021. Il tennista italiano è riuscito a sconfiggere il canadese Felix Auger-Aliassime al termine di una partita combattutissima e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la sua avventura sull’erba londinese. Il romano dovrà ora affrontare il temibile polacco, che è stato capace di eliminare lo svizzero Roger Federer. Il nostro portacolori ha sofferto tantissimo questa sera, ma ora potrà giocarsi tutte le sue carte contro il vincitore dell’ultimo Masters 1000 di Miami. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio (orario e ordine di gioco da ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteoaffronterà Hubertnelladi2021. Il tennista italiano è riuscito a sconfiggere il canadese Felix Auger-Aliassime al termine di una partita combattutissima e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la sua avventura sull’erba londinese. Il romano dovrà ora affrontare il temibile polacco, che è stato capace di eliminare lo svizzero Roger Federer. Il nostro portacolori ha sofferto tantissimo questa sera, ma ora potrà giocarsi tutte le sue carte contro il vincitore dell’ultimo Masters 1000 di Miami. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio (orario e ordine di gioco da ...

