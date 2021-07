Adani: 'Sky? La fine con una telefonata. Non negozio sulla mia libertà' (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo aver annunciato verso la fine della telecronaca di Inghilterra - Danimarca il suo addio da Sky, Lele Adani ha affidato ai social un lungo sfogo. "…Quindi non farò parte di Sky Sport nella ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo aver annunciato verso ladella telecronaca di Inghilterra - Danimarca il suo addio da, Leleha affidato ai social un lungo sfogo. "…Quindi non farò parte diSport nella ...

Advertising

ZZiliani : Spiace che #Adani scompaia dalla tv. Ma poichè rientrerà (non esiste solo #Sky), un consiglio, anche se non richies… - ZZiliani : Al minuto 120 segna un gol inatteso anche Lele #Adani che annuncia, agghiacciando #Trevisani, che non dice parola,… - GoalItalia : 'Scelta del responsabile della linea editoriale' 'Non negozierò mai su valori e libertà' Lele Adani spiega l'addio… - Osatsanotnas : @Andrea_Lorenzon @falliremooggi Adani può piacere o meno ma è una persona eccezionale che dedica la sua vita anima… - Giovannibiasin3 : RT @FallingMatuidi: +++ALLEGRI A SKY SPORT: “ADANI RESTA COMUNQUE IL PADRINO DI MIA FIGLIA”+++ -