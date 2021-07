Ziantoni: rifiuti, Regione Lazio faccia rispettare accordi con altri territori (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Abbiamo tutti letto ed ascoltato le dichiarazioni di Zingaretti e Valeriani che, pochi giorni fa, si vantavano di aver messo in sicurezza Roma e il Lazio fino alla fine dell’anno, stringendo accordi per il conferimento fuori Regione dei rifiuti della Capitale.” “Ciononostante, ancora oggi la situazione della raccolta non migliora perché la Regione Lazio non fa rispettare i patti con le altre Regioni. Anche con quelle ‘vicine’ (in tutti i sensi), come la Toscana”. Così in una nota l’assessora ai rifiuti e al Risanamento Ambientale di Roma Capitale, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “Abbiamo tutti letto ed ascoltato le dichiarazioni di Zingaretti e Valeriani che, pochi giorni fa, si vantavano di aver messo in sicurezza Roma e ilfino alla fine dell’anno, stringendoper il conferimento fuorideidella Capitale.” “Ciononostante, ancora oggi la situazione della raccolta non migliora perché lanon fai patti con le altre Regioni. Anche con quelle ‘vicine’ (in tutti i sensi), come la Toscana”. Così in una nota l’assessora aie al Risanamento Ambientale di Roma Capitale, ...

gennaromigliore : Per l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma Katia Ziantoni i rifiuti vengono volutamente lasciati in strada dai… - borrillo62 : RT @AMDdamanna: La questione rifiuti secondo Katia Ziantoni. ?????? - CampioneOmaggio : @fforzano Interessante quanto scrive Katia Ziantoni qui - - AMDdamanna : La questione rifiuti secondo Katia Ziantoni. ?????? - MariaApossamai : RT @gloquenzi: Parla di rifiuti solo l’assessore, Katia Ziantoni che dice la cosa peggiore che si potesse dire, i rifiuti in strada sono un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziantoni rifiuti Ziantoni: rifiuti, Regione Lazio faccia rispettare accordi con altri territori - RomaDailyNews RomaDailyNews Crisi rifiuti di Roma, l’assessora Ziantoni accusa la Regione: “Vuole mettere le mani su Ama” Mentre le indagini della Procura coinvolgono le autorizzazioni rilasciate su altri impianti regionali, Valeriani continua a minacciare la Capitale e, questa volta, pensa addirittura ad un commissario ...

Rifiuti, tritovagliatore di Ostia Antica pronto a ripartire? Sinistra italiana: 'E’ inutile riempirsi la bocca con i dati locali sulla raccolta differenziata quando non si completa il ciclo dei rifiuti con il trattamento delle frazioni differenziate. Intanto pe ...

Mentre le indagini della Procura coinvolgono le autorizzazioni rilasciate su altri impianti regionali, Valeriani continua a minacciare la Capitale e, questa volta, pensa addirittura ad un commissario ...Sinistra italiana: 'E’ inutile riempirsi la bocca con i dati locali sulla raccolta differenziata quando non si completa il ciclo dei rifiuti con il trattamento delle frazioni differenziate. Intanto pe ...