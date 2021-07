Zan, Cappato e Civati in diretta Instagram con Fedez. Il rapper: «Renzi si atteggia a Napoleone» (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Faccio un cappello introduttivo. Ho appena finito di leggere un articolo fantastico del giornalista Stefano Feltri, il quale accendeva un riflettore sul fatto che io e mia moglie, con i nostri milioni di follower, saremmo da regolamentare. Trovo assurdo che Berlusconi possa fare l’imprenditore e il politico e io e mia moglie no. Siamo cittadini, entriamo nel dibattito pubblico. De Benedetti, Briatore, Montezemolo possono fare gli imprenditori e dire la propria, Fedez e Ferragni no». Dopo questo appunto, Fedez ha portato sul palco del suo account Instagram il deputato Pd Alessandro Zan. «Ad oggi c’è stato un cambio di passo del partito di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Faccio un cappello introduttivo. Ho appena finito di leggere un articolo fantastico del giornalista Stefano Feltri, il quale accendeva un riflettore sul fatto che io e mia moglie, con i nostri milioni di follower, saremmo da regolamentare. Trovo assurdo che Berlusconi possa fare l’imprenditore e il politico e io e mia moglie no. Siamo cittadini, entriamo nel dibattito pubblico. De Benedetti, Briatore, Montezemolo possono fare gli imprenditori e dire la propria,e Ferragni no». Dopo questo appunto,ha portato sul palco del suo accountil deputato Pd Alessandro Zan. «Ad oggi c’è stato un cambio di passo del partito di ...

