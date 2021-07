Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 7 luglio: Serena addolorata per l’amnesia di Filippo (Di mercoledì 7 luglio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 7 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Filippo si è risvegliato dall’operazione con una grave amnesia. I medici tentano di rassicurare Ferri e Serena. Mentre Roberto si infuria, la Cirillo, pur soffrendo, prende atto della situazione. Sebbene l’operazione a cui è stato sottoPosto Filippo sembrava andata tecnicamente bene, ci sono state Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021)“Unal”, puntata del 72021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40?si è risvegliato dall’operazione con una grave amnesia. I medici tentano di rassicurare Ferri e. Mentre Roberto si infuria, la Cirillo, pur soffrendo, prende atto della situazione. Sebbene l’operazione a cui è stato sottosembrava andata tecnicamente bene, ci sono state Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ZanettiGilyNala : @OneRossetti Giro l'Italia, il più bel paese al mondo. Uso la mascherina nei negozi e mi manca un Lucano e sono a p… - gio_lights : Buongiorno Cristalli ?? da me e da questo sole ?? Sono così facile che ieri #Butter_BTS sia rimasta al primo post… - Teleblogmag : La perdita di memoria di Filippo getta Serena in un profondo sconforto. #upas #unpostoalsole Iscriviti gratuitamen… - HotCock21forYou : RT @rottmelnew: 'Tutti vogliono un posto al sole, possibilmente all'ombra' - RadioQuar : RT @iris_versari: ma @Zbarskij una dedica alla nostra compagna partigiana Azzurra, da @RadioQuar non si potrebbe fare? è passata dall'isol… -