Truffe | ‘furbetti’ del cartellino | 55 indagati ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si scambiavano i rispettivi budge elettronici che per oltre 400 volte sono stati utilizzati per coprirsi a vicenda quando non si presentavano o si allontanavano dagli uffici. A 55 dipendenti in servizio presso il presidio di Protezione Civile del Genio Civile diè stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura del capoluogo irpino, che li vede, a vario titolo, per truffa aggravata e falsa attestazione della propria presenza in servizio. Le indagini, avviate nell’ottobre del 2017 dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della ...