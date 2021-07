Temptation Island 2021, le parole shock di Tommaso dopo il falò di confronto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Subito dopo il falò di confronto con la (ex?) fidanzata Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti è stato raggiunto nuovamente dalle telecamere di Temptation Island 2021 per le prime dichiarazioni a caldo. E ancora una volta il 21enne romano, di vent’anni più piccolo della compagna, ha lasciato tutti a bocca aperta per le sue parole prive di senso logico. Vediamo insieme cosa ha dichiarato Tommaso. Tommaso Eletti parla subito dopo il falò di confronto Nonostante alla domanda ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Subitoildicon la (ex?) fidanzata Valentina Nulli Augusti,Eletti è stato raggiunto nuovamente dalle telecamere diper le prime dichiarazioni a caldo. E ancora una volta il 21enne romano, di vent’anni più piccolo della compagna, ha lasciato tutti a bocca aperta per le sueprive di senso logico. Vediamo insieme cosa ha dichiaratoEletti parla subitoildiNonostante alla domanda ...

