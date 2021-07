Suning, il controllo passa ad Alibaba, Xiaomi e al partito comunista (Di mercoledì 7 luglio 2021) A 24 ore dall’assemblea dell’Inter che segnerà la definizione dei rapporti parasociali tra l’attuale proprietà (Suning e il fondo americano Oaktree), la famiglia Zhang, che ha fondato Suning.com nel 1990 e aveva circa il 35% del capitale, perde il controllo del gruppo di elettronica al consumo quotato alla Borsa di Shenzhen. Un fondo del governo locale cinese (della provincia di Jiangsu), partecipato anche da un gruppo di investitori privati tra cui il colosso dell’e-commerce Alibaba, fondato da Jack Ma, Xiaomi (smartphone) e Haier (elettrodomestici), ha rilevato dalla famiglia Zhang circa il 17% di ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 luglio 2021) A 24 ore dall’assemblea dell’Inter che segnerà la definizione dei rapporti parasociali tra l’attuale proprietà (e il fondo americano Oaktree), la famiglia Zhang, che ha fondato.com nel 1990 e aveva circa il 35% del capitale, perde ildel gruppo di elettronica al consumo quotato alla Borsa di Shenzhen. Un fondo del governo locale cinese (della provincia di Jiangsu), partecipato anche da un gruppo di investitori privati tra cui il colosso dell’e-commerce, fondato da Jack Ma,(smartphone) e Haier (elettrodomestici), ha rilevato dalla famiglia Zhang circa il 17% di ...

Advertising

sportmediaset : #Alibaba prenderà il controllo di Suning: l'Inter resta in attesa. #SportMediaset - pap1pap : @lordpeto fai come cazzo vuoi, ma zhang NON ha perso il controllo di SuningAppliance e di Suning Holdin Group che s… - pap1pap : @lordpeto non ha più il controllo di - lordpeto : 'Tra gli asset che suning deve vendere, l'Inter dovrebbe essere il primo' In un altro articolo dice che zhang non h… - IlGiannon : @RB4E1 @capuanogio @salda__ Alibaba controlla -