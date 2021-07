Spal, accordo tra Tacopina e Colombarini per la cessione. I dettagli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Joe Tacopina ha raggiunto un accordo con la famiglia Colombarini per l’acquisto della Spal: il comunicato ufficiale Joe Tacopina ha raggiunto un accordo con la famiglia Colombarini per l’acquisto della Spal. Entro venerdì la firma preliminare, poi il closing ad agosto. Il comunicato ufficiale. «La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Joeha raggiunto uncon la famigliaper l’acquisto della: il comunicato ufficiale Joeha raggiunto uncon la famigliaper l’acquisto della. Entro venerdì la firma preliminare, poi il closing ad agosto. Il comunicato ufficiale. «La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe, è stato trovato unche porterà alla sottoscrizione di ...

