Si laurea in fisica a soli 11 anni | studia gli organi artificiali e cerca l' immortalità

A sette anni voleva riparare gli organi con la nanotecnologia. Oggi, a undici anni e dopo una laurea in fisica ottenuta in soltanto dodici mesi di studi, vuole far raggiungere all'uomo l'immortalità. Laurent Simons è il bambino prodigio belga che ora le università si litigano, perché la sua...