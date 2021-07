Salento, mare, sole e… musica d’autore a ‘Lu Mbroia’ di Corigliano d’Otranto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Estate, tempo di mare e vacanze. Una delle mete più ambite in Italia è il Salento. Sabbia bianchissima e mare limpido, litorale roccioso, pesce fresco, crudo, alla griglia, verdura chilometri zero e accoglienza d’altri tempi. Ecco, se vi trovate in vacanza in Salento però non potete non riservare almeno una serata del vostro soggiorno alla musica d’autore. Da diversi anni è infatti attiva l’associazione “Lu Mbroia”, a Corigliano d’Otranto, praticamente “al centro del tacco d’Italia”, a trenta minuti di macchina da ovunque vi troviate. È un’associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Estate, tempo die vacanze. Una delle mete più ambite in Italia è il. Sabbia bianchissima elimpido, litorale roccioso, pesce fresco, crudo, alla griglia, verdura chilometri zero e accoglienza d’altri tempi. Ecco, se vi trovate in vacanza inperò non potete non riservare almeno una serata del vostro soggiorno alla. Da diversi anni è infatti attiva l’associazione “Lu Mbroia”, a, praticamente “al centro del tacco d’Italia”, a trenta minuti di macchina da ovunque vi troviate. È un’associazione ...

DinoiFanio : RT @Madeintaranto: Mare cristallino, dolce far nulla e venticello.. gli ingredienti perfetti per sperimentare il paradiso terrestre ?? Comp… - Madeintaranto : Mare cristallino, dolce far nulla e venticello.. gli ingredienti perfetti per sperimentare il paradiso terrestre ??… - CLAUDIOMARTANO2 : Sasso su sasso. Sapore di lavoro e di eterno sudore. Sapore di antica saggezza. Salento vivo di sole di mare di ven… - Antonio30410203 : RT @beuatysky: #cioCheSento sulla pelle è la brezza di mare, che sotto i raggi del sole brilla di sale. #BuonPomeriggio ??my… - CPIbia : @GMontalesi ??????! in Italia fortunatamente abbiamo tantissimi posti di mare meravigliosi e che non hanno nulla da in… -

Ultime Notizie dalla rete : Salento mare IMPIANTI RISALITA/ Varallo (Dolomiti Superski): regole e ristori, Roma non ci aiuta TH OSTUNI/ Mare, sport e relax nel cuore del Salento 'Primi giorni di maggio ancora incerti, ma poi poco a poco l'affluenza è salita: adesso stiamo lavorando bene, i turisti ci sono, anche se in ...

Ancora un incidente nel Salento. Scontro moto - camion, due feriti gravi Incendi e incidenti stanno rendendo particolarmente rovente quest'estate salentina . Ancora un incidente nel Salento si è verificato questa mattina su una strada che collega il paese al mare e, quindi, particolarmente trafficata in questo periodo. Dopo gli incidenti anche mortali dei giorni scorsi , è stato ...

TH OSTUNI/ Mare, sport e relax nel cuore del Salento Il Sussidiario.net Cose da fare a Gallipoli: i cinque tour da non perdere Quindi puntiamo di nuovo verso il mare: nel Parco Naturale di Porto Selvaggio ci sarà il tempo per un pranzo al sacco all’ombra della pineta e chi vorrà anche un bagno rigenerante nelle fresche acque ...

Polignano a Mare, al via il XX Festival Il Libro Possibile Si parte mercoledì 7 luglio alle ore 19.30 a Polignano a Mare con il primo ospite ... Interviene l’attore Pierluigi Corallo, presenta il docente dell’Università del Salento Michele Troisi. Esordio ...

