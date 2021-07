Rovazzi ha perso il tocco magico

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il problema dei nuovi genietti che ogni tanto si incuneano fra musica e web, fra clip su Youtube e pezzi all’ombra di Spotify, è che per non deludere devono tenere alta l’asticella. Oppure, se hanno smesso di provare a stupire, bisogna cercare almeno di esserci per non farsi dimenticare. Che qui, si sa, signora mia, ritornare nell’oblio è un attimo. Fermo da due anni dopo un’infilata di singoli non indifferente (da “Andiamo a comandare” e “Tutto molto interessante” del 2016, passando per “Volare” nel 2017, con la featuring di Gianni Morandi, e transitando da “Faccio quello che voglio” e “Senza pensieri”, reclutando nel 2019 J-Ax e Loredana Bertè), il 27enne Fabio...