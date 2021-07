Riforma Pensioni 2021 ultime oggi 7 luglio: post quota 100 e aumento dell’assegno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci stiamo avvicinando agli ultimi mesi utili per una Riforma delle Pensioni che consenta di superare lo scaglione che la fine di quota 100 provocherà a partire dal prossimo anno, ma ancora non sembra esserci una soluzione definitiva al problema. Inoltre l’ANP–CIA lancia un appello al Governo per un aumento delle Pensioni, visto che la quattordicesima non è sufficiente per uscire dalla crisi. Vediamo le parole del Presidente INPS sul post quota 100 e l’appello lanciato al Governo dall’ANP-CIA per avere maggior potere di acquisto da parte dei ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ci stiamo avvicinando agli ultimi mesi utili per unadelleche consenta di superare lo scaglione che la fine di100 provocherà a partire dal prossimo anno, ma ancora non sembra esserci una soluzione definitiva al problema. Inoltre l’ANP–CIA lancia un appello al Governo per undelle, visto che la quattordicesima non è sufficiente per uscire dalla crisi. Vediamo le parole del Presidente INPS sul100 e l’appello lanciato al Governo dall’ANP-CIA per avere maggior potere di acquisto da parte dei ...

