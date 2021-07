Raffaella Carrà: la richiesta di Sergio Japino e l’omaggio della città di Firenze (Di mercoledì 7 luglio 2021) I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì, a partire dalle 12, presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio, a Roma. Oggi, invece, nel primo pomeriggio partirà il corteo funebre per l’ultimo saluto. Si parte da Via Nemea 21 (dove abitava), passando per l’Auditorium Rai del Foro Italico (in via Teulada 66), poi al Teatro delle Vittorie, fino alla sede Rai di Viale Mazzini ed infine in Campidoglio. Qui, nella Sala Protomoteca, si terrà la camera ardente, aperta dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, per poi riaprire domani mattina alle 08:00 fino alle 12:00 e dalle 18:00 fino a mezzanotte. Funerali di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 luglio 2021) I funerali disi terranno venerdì, a partire dalle 12, presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio, a Roma. Oggi, invece, nel primo pomeriggio partirà il corteo funebre per l’ultimo saluto. Si parte da Via Nemea 21 (dove abitava), passando per l’Auditorium Rai del Foro Italico (in via Teulada 66), poi al Teatro delle Vittorie, fino alla sede Rai di Viale Mazzini ed infine in Campidoglio. Qui, nella Sala Protomoteca, si terrà la camera ardente, aperta dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, per poi riaprire domani mattina alle 08:00 fino alle 12:00 e dalle 18:00 fino a mezzanotte. Funerali di ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’omaggio della Nazionale a Raffaella Carrà nel riscaldamento di #ItaliaSpagna #Azzurri… - Giacomo_Brunoro : RT @parentetweet: La destra elogia Raffaella Carrà per essere stata contro il moralismo femminista, la sinistra elogia Raffaella Carrà per… - RTonyii : RT @sergiodesiena: 'Se ti lascia sai che si fa? Trovi un altro più bello che problemi non ha' Per detto della nostra amata Raffaella Carra… -