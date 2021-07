Patrick Zaki, chi è lo studente egiziano arrestato in Egitto e perché si trova ancora in carcere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Patrick Zaki è uno studente universitario di origini egiziane che da più di un anno si trova rinchiuso nel carcere di Mansoura in Egitto con diversi capi d’accusa. Zaki era stato arrestato il 7 febbraio 2020 non appena atterrato all’aeroporto del Cairo, mentre stava rientrando a casa per un periodo di vacanza dagli studi. Da allora per il giovane è iniziato un lungo calvario già sperimentato da diversi oppositori politici al regime di Al Sisi e, in parte, anche da Giulio Regeni. Zaki è stato infatti torturato ed interrogato per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021)è unouniversitario di origini egiziane che da più di un anno sirinchiuso neldi Mansoura incon diversi capi d’accusa.era statoil 7 febbraio 2020 non appena atterrato all’aeroporto del Cairo, mentre stava rientrando a casa per un periodo di vacanza dagli studi. Da allora per il giovane è iniziato un lungo calvario già sperimentato da diversi oppositori politici al regime di Al Sisi e, in parte, anche da Giulio Regeni.è stato infatti torturato ed interrogato per ...

